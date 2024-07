Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag gefragt

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,55 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 11,55 EUR nach oben. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,66 EUR. Bei 11,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.490 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Abschläge von 25,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,071 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

