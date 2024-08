Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,12 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 14,12 EUR zu. Bei 14,12 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,03 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.632 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,69 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 38,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,106 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

