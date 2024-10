Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 13,78 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 13,78 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,74 EUR nach. Bei 13,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 84.392 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 37,47 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,106 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingebracht

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün