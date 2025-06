Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 17,87 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 17,87 EUR. Bei 17,87 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.754 Nordex-Aktien.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,63 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,35 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,20 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 25.04.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,06 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,44 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,680 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

