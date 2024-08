Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 13,03 EUR abwärts.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 13,03 EUR. Bei 12,99 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 13,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.758 Nordex-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 21,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

