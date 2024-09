Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Nordex

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 14,29 EUR abwärts.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 14,29 EUR. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,11 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 86.520 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Gewinne von 10,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,71 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,03 EUR aus.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,106 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

