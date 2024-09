Nordex Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nordex

Nordex im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 14,33 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 14,33 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 14,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.757 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 10,05 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,106 EUR im Jahr 2024 aus.

