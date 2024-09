Nordex Aktie News: Nordex wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 13,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,4 Prozent auf 13,80 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.255 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Gewinne von 14,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,03 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,36 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,106 EUR je Aktie aus.

