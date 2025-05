Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 16,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Nordex-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 16,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 16,69 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 16,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,45 EUR. Bisher wurden heute 195.471 Nordex-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 17,63 EUR. 7,24 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,010 EUR je Nordex-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,20 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,68 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,684 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

