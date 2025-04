Nordex steigert Profitabilität trotz sinkender Umsätze

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat seine Profitabilität trotz eines rückläufigen Umsatzes im ersten Quartal weiter verbessert. So stieg das Ergebnis nach Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um rund 53 Prozent auf 79,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz sank hingegen um 8,8 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro, was Nordex mit einem niedrigeren Installationsstand und zeitlichen Verschiebungen im Fertigungsplan begründete. Analysten hatten sich hier mehr erhofft und ein Wachstum erwartet. Unter dem Strich schrieb Nordex mit acht Millionen Euro schwarze Zahlen, nach einem Verlust von 13 Millionen im Vorjahr.

An der Jahresprognose hält Nordex fest. "Ich bin weiterhin zuversichtlich, unsere Ziele für dieses Jahr als auch unsere Mittelfristziele zu erreichen", erklärte Vorstandschef José Luis Blanco. Die Hamburger erwarten 2025 einen Umsatz von 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro sowie eine Ebitda-Marge von fünf bis sieben Prozent. Im ersten Quartal betrug diese 5,5 Prozent./nas/jha/