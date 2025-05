Nordex Aktie News: Nordex macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 16,95 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 16,95 EUR zu. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 17,09 EUR. Bei 16,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 79.317 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,63 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit einem Kursverlust von 38,17 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,010 EUR je Nordex-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,20 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,68 Prozent zurück. Hier wurden 1,44 Mrd. EUR gegenüber 2,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,684 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verloren