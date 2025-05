MÄRKTE USA/Wall Street mit neuer Zollhoffnung freundlich

DOW JONES--Am Tag der US-Zinsentscheidung sorgen neue Schlagzeilen zum Handelskonflikt für eine positive Stimmung an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index zeigt sich im frühen Geschäft am Mittwoch 0,5 Prozent höher bei 41.029 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,3 bzw. 0,2 Prozent an. Denn US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer reisen in die Schweiz, um Pekings führenden Wirtschaftsvertreter zu treffen. Dieses hochrangige Treffen könnte den Weg für umfassendere Handelsgespräche ebnen. Das chinesische Außenministerium teilte mit, He Lifeng, Chinas Vizepremier und Wirtschaftsberater von Staatschef Xi Jinping, werde vom 9. bis 12. Mai die Schweiz besuchen und Gespräche mit US-Offiziellen führen.

Wer­bung Wer­bung

Durch die hoffnungsvollen Signale im Handelsstreit gerät der im späten Verlauf erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank etwas in den Hintergrund, zumal der Markt klar auf eine Bestätigung des Zinsniveaus setzt. Spannender dürften der Ausblick auf den weiteren Zinspfad und die Einlassungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell werden. Der steht unter Druck, weil US-Präsident Donald Trump mehrfach Zinssenkungen gefordert hat. "Es wird allgemein erwartet, dass sie die Zinssätze unverändert lassen, aber dies ist die erste Sitzung seit dem 'Tag der Befreiung' und den darauf folgenden Marktturbulenzen, daher wird es wirklich wichtig sein, zu beurteilen, wie die Fed darüber denkt (...)", sagt Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die Zollpolitik von Trump.

Nach der mehrtägigen Talfahrt des Dollar stabilisiert sich dieser, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China helfen dem Greenback, der seine nächsten Impulse vermutlich von den Fed-Aussagen am Abend erlangen wird. Analysten verweisen auf den Umstand, dass der Dollar im Handelskonflikt nicht als vermeintlich sicherer Hafen fungiert habe.

Renten und Dollar vor Fed wenig bewegt

Der Rentenmarkt zeigt sich vor dem Fed-Entscheid wenig verändert und auch ohne klare Tendenz. Die zehnjährige Rendite der US-Staatsanleihen sinkt um 3 Basispunkte auf 4,29 Prozent. Bei Gold werden nach dem jüngsten Höhenflug Gewinne eingestrichen, der Feinunze verbilligt sich um 1,2 Prozent. Im Wochenvergleich liegt der Preis noch deutlich im Plus. Belastet wird der vermeintlich sichere Hafen von Hoffnungen auf eine Deeskalation im Handelsdisput zwischen den USA und China. Auch der zulegende Dollar bremst.

Wer­bung Wer­bung

Die Erdölpreise stagnieren, nachdem sie zunächst ebenfalls von den Außenhandelshoffnungen gestützt worden sind. Bei einer Einigung dürfte vor allem die Nachfrage aus China, dem weltgrößten Ölimporteur, steigen, so die Spekulation. Aber auch die geopolitischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan lassen die Preise etwas steigen. Am Nachmittag könnten die Daten zu den US-Lagerbestandsdaten Impulse setzen.

AMD überzeugt - Weight Watchers pleite

Unter den Einzelaktien steigen Advanced Micro Devices (AMD) um 3,2 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat besser als erwartet ausgefallene Erstquartalszahlen vorgelegt. Zudem gab der Chiphersteller einen robusten Ausblick für das laufende Quartal. Die Themenparks und das Streaming-Geschäft haben sich im zweiten Geschäftsquartal bei Walt Disney positiv entwickelt. Den Konzernumsatz steigerte Disney im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent, auch die Gewinnkennziffern legten zu. Der Kurs zieht um 10 Prozent an.

Uber Technologies ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, lieferte aber insgesamt Geschäftszahlen mit Licht und Schatten ab. So verfehlte der Umsatz die Markterwartungen, der Kurs fällt um 5,7 Prozent. WW International, bekannt als Weight Watchers, brechen um 40,8 Prozent ein, nachdem die Gesellschaft einen Insolvenzantrag gestellt hat.

Wer­bung Wer­bung

Super Micro Computer geben nach einem schwachen Quartalsausblick 4,8 Prozent ab. Der KI-Serveranbieter verschreckte auch mit den Drittquartalszahlen. Besser lief es bei Arista Networks in der ersten Periode, doch ein schwacher Ausblick schickt die Aktie 7,4 Prozent gen Süden. Electronic Arts (+2,3%) legte positive Geschäftszahlen vor. Nach einem gesenkten Ausblick stürzen Sarepta Therapeutics um 16,3 Prozent ab.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.029,32 +0,5% 200,32 -3,1%

S&P-500 5.621,91 +0,3% 15,00 -3,9%

NASDAQ Comp 17.721,31 +0,2% 31,65 -8,4%

NASDAQ 100 19.821,17 +0,2% 29,83 -5,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 08:17 % YTD

EUR/USD 1,1357 -0,2% 1,1374 1,1317 +9,9%

EUR/JPY 162,6830 +0,4% 161,9885 162,8270 -0,6%

EUR/CHF 0,9337 -0,1% 0,9349 0,9317 +0,0%

EUR/GBP 0,8500 -0,0% 0,8503 0,8517 +2,8%

USD/JPY 143,2505 +0,6% 142,4285 143,8815 -9,5%

GBP/USD 1,3361 -0,1% 1,3377 1,3288 +6,8%

USD/CNY 7,2019 +0,1% 7,1970 7,1851 -0,2%

USD/CNH 7,2184 +0,1% 7,2112 7,2199 -1,7%

AUS/USD 0,6466 -0,4% 0,6491 0,6447 +4,9%

Bitcoin/USD 96.992,10 +2,4% 94.710,40 94.417,55 +1,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,04 59,09 -0,1% -0,05 -18,0%

Brent/ICE 62,08 62,04 +0,1% 0,04 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3392,38 3429,95 -1,1% -37,57 +30,7%

Silber 28,88 29,25 -1,3% -0,37 +4,7%

Platin 870,25 869,09 +0,1% 1,16 -0,7%

Kupfer 4,63 4,74 -2,2% -0,10 +14,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2025 09:49 ET (13:49 GMT)