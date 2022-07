Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Nachmittag

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 05.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 7,82 EUR abwärts. Bei 7,68 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 735.867 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 58,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 7,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 1,88 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,39 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ein EPS von -0,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.488,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.251,16 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 16.08.2023.

