Nordex Aktie News: Nordex knickt am Mittag ein

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,6 Prozent auf 12,07 EUR ab.

Die Nordex-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 12,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 12,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 226.927 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,65 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Abschläge von 28,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,86 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

