Nordex Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Nordex

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 14,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 14,36 EUR ab. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 14,33 EUR. Bei 14,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 13.118 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 40,00 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 25.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,106 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: So steht der TecDAX aktuell