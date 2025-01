Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Vormittag ins Plus

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,05 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 12,06 EUR. Bei 12,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.619 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 30,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 39,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,13 EUR aus.

Am 07.11.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nordex.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,049 EUR im Jahr 2024 aus.

