Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 14,49 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 14,49 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,46 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.391 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,83 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Abschläge von 40,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 17.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: So steht der TecDAX aktuell