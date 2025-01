Nordex Aktie News: Nordex verteidigt am Vormittag Tendenz

So entwickelt sich Nordex

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Mit einem Kurs von 11,94 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Nordex-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,94 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,03 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,94 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,98 EUR. Bisher wurden heute 9.978 Nordex-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Gewinne von 32,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,84 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,13 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,049 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

