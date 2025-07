Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:51 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,22 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,30 EUR. Zuletzt wechselten 314.407 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 18,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 1,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 42,48 Prozent sinken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,00 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 1,44 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,681 EUR je Aktie belaufen.

