Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochvormittag mit Kursfeuerwerk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 13,93 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 13,93 EUR zu. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 13,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 94.890 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 11,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,106 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

