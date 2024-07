Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Mittag an Boden

Nordex im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 13,07 EUR zu.

Das Papier von Nordex konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,07 EUR. Bei 13,23 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.071 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 20,66 Prozent zulegen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 51,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,43 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 25.07.2024 gerechnet. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,059 EUR je Aktie aus.

