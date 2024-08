Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 13,54 EUR abwärts.

Um 09:01 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,54 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 13,48 EUR. Bei 13,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.562 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 14,14 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 36,37 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,106 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Nordex-Aktie gewinnt: Nordex erhält Aufträge aus Frankreich