Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 13,44 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 13,44 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 13,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 155.807 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 17,34 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Am 25.07.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 1,86 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,097 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

