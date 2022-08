Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Nordex-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 9,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 9,86 EUR. Bei 10,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.666 Nordex-Aktien.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 43,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 6,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,39 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

