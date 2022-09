Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursplus

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 10,08 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 10,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,01 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 309.652 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 17,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 6,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,69 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,57 EUR aus.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,41 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.488,00 EUR – ein Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1.251,16 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Nordex am 15.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

