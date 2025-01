Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 11,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 11,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,51 EUR. Bei 11,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.331 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Gewinne von 37,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 33,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 18,13 EUR.

Nordex ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ebenfalls ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,048 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie profitiert: Nordex sichert sich neue Aufträge aus Spanien und Griechenland

XETRA-Handel MDAX schwächer

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Zuschläge