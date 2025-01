Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Nordex

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 11,41 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 11,41 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 11,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.166 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 24,49 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 07.11.2024 vor. Mit einem EPS von 0,02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,15 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,72 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nordex am 27.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,048 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

