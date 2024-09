Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 14,86 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 14,86 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,31 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242.700 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,12 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Mit Abgaben von 42,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,03 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nordex.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,106 EUR je Aktie belaufen.

