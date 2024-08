Nordex Aktie News: Nordex legt am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,84 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 13,84 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 13,97 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,73 EUR. Bisher wurden heute 256.323 Nordex-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 13,95 Prozent zulegen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,75 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,03 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,36 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,106 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

