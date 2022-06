Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von Nordex legte um 15.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,21 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,30 EUR. Bei 9,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 52.343 Stück.

Bei 19,88 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,65 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 9,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,11 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,65 EUR an.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.251,16 EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 21.06.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.08.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -0,201 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

