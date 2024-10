Nordex Aktie News: Nordex steigt am Donnerstagvormittag

Nordex im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 13,00 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 13,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 13,04 EUR. Bei 12,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.962 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,31 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,72 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,37 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,86 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,097 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

