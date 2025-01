Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Heute im Fokus

Bitcoin mit neuem Rekord. Zalando macht Übernahmeangebot an ABOUT YOU. Trump lanciert eigenen Krypto-Coin. BVB-Krise spitzt sich zu - Sahin angezählt. TikTok nach vorübergehendem Blackout schon wieder online. STRABAG-CEO überraschend gestorben. Vermögensexplosion: Oxfam warnt vor den ersten Dollar-Billionären. Börse Stuttgart rechnet mit Zunahme des Kryptohandels. Schnabel: EZB kann bei Inflationsrückgang Zinsen weiter senken.