Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 12,42 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 12,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 12,54 EUR. Bei 12,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 73.112 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 30,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,57 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nordex.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,071 EUR je Nordex-Aktie.

