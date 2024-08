Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Donnerstagnachmittag ins Plus

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 13,79 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 13,79 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 13,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 71.438 Stück.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 37,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,106 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

