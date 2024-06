Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 12,19 EUR ab.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 12,19 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 12,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.297 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 22,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 41,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,071 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker