Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 12,45 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 12,45 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,45 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.179 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 21,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 30,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 18,77 EUR.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,071 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

