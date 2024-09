Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 13,98 EUR abwärts.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 13,98 EUR. In der Spitze fiel die Nordex-Aktie bis auf 13,95 EUR. Bei 14,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 431.214 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 11,35 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 62,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,03 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 25.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 17.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,106 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

