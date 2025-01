Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 11,63 EUR.

Um 11:41 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 11,63 EUR zu. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,69 EUR an. Bei 11,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 135.459 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 26,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 9,13 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,78 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 07.11.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 31.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nordex.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,047 EUR je Aktie.

