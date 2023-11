Nordex Aktie News: Nordex gibt am Dienstagvormittag ab

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 9,92 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,8 Prozent auf 9,92 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 9,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 869 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 57,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,91 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,00 EUR.

Nordex gewährte am 29.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.488,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nordex am 26.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2023 -1,103 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

