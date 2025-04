Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,49 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 16,49 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,57 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 25.923 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 17,63 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 6,91 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.01.2025 auf bis zu 10,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 36,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,010 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 19,12 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,44 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 2,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,678 EUR je Nordex-Aktie.

