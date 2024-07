Nordex Aktie News: Nordex steigt am Montagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 14,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 14,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.648 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 9,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,03 EUR.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,096 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

