Nordex Aktie News: Nordex am Mittag verlustreich

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 14,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 14,04 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,06 EUR. Zuletzt wechselten 75.321 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,03 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 17.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,106 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

