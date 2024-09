Nordex Aktie News: Nordex tritt am Montagmittag auf der Stelle

Nordex im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Nordex. Mit einem Wert von 14,13 EUR bewegte sich die Nordex-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 14,13 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel um 11:40 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 14,31 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 14,10 EUR. Bei 14,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.984 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 10,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 17.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,106 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

MDAX aktuell: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge