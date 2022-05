Nordex Aktie News: Nordex macht am Vormittag Boden gut

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 31.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 11,26 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 85.535 Nordex-Aktien.

Am 01.07.2021 markierte das Papier bei 19,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 43,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,82 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,61 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,31 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 29.03.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,17 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.488,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR in den Büchern standen.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 20.06.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2023 erwartet.

2023 dürfte Nordex einen Verlust von -0,117 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

