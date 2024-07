Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 14,08 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 14,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 14,20 EUR. Bei 14,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.049 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 38,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,03 EUR aus.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 14.08.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,106 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

