Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat Ianalumab von Novartis den Status einer Breakthrough Therapy für die Behandlung des Sjögren-Syndroms erteilt. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

