Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 96,31 CHF.

Um 15:53 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 96,31 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,92 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 96,43 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 862.368 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,06 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,76 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,63 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,26 USD je Novartis-Aktie.

