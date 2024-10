Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagnachmittag seitwärts

So bewegt sich Novartis

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 97,71 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 97,71 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,14 CHF an. Bei 97,19 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,83 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 963.431 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 17,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,84 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,88 CHF.

Am 18.07.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,48 USD je Aktie belaufen.

