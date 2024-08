Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 95,88 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,9 Prozent auf 95,88 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,62 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 96,08 CHF. Bisher wurden heute 97.198 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 100,96 CHF erreichte der Titel am 15.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,86 Prozent.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,33 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2024. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Aktie aus.

