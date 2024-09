Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 98,93 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 98,93 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,05 CHF. Bei 98,92 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.068 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,83 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2023 bei 82,98 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,12 Prozent.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,77 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,56 CHF.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Novartis dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

